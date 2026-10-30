Muere joven motociclista tras estrellarse contra un árbol en el Periférico de Mérida

Un accidente de tránsito cobró la vida de una joven motociclista durante la madrugada de este viernes, luego de que se estrellara contra un árbol y un poste de alumbrado público en el Periférico Norte de Mérida, a la altura de Santa Gertrudis Copó.

El percance se registró en las inmediaciones del puente que conecta con City Center, donde la mujer circulaba a bordo de una motocicleta. Por motivos que aún no han sido esclarecidos, perdió el control del vehículo y terminó derrapando sobre la vía.

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En su trayectoria, la motociclista se proyectó contra un árbol y posteriormente chocó contra la base de un poste de alumbrado público. El impacto le provocó heridas mortales, por lo que quedó sin vida en el sitio.

Al lugar llegaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes confirmaron el fallecimiento. Elementos policiacos acordonaron el área para facilitar las labores de las autoridades ministeriales.

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Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de las diligencias correspondientes y del procesamiento de la escena. La víctima permanecía en calidad de desconocida hasta el cierre de esta información.