Indignación en Chetumal: envenenan al menos 10 perros y gatos en un fraccionamiento

Al menos 10 animales, entre perros y gatos, habrían muerto presuntamente envenenados en los condominios Peñuelas, del fraccionamiento Centenario, en la capital. El hecho provocó indignación entre los habitantes al encontrar los cuerpos de las mascotas dispersos en distintas áreas del conjunto habitacional y entre la maleza.

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Este sería el octavo caso de presunta crueldad animal registrado durante el año en la zona sur de Quintana Roo. En meses recientes han fallecido decenas de animales de compañía en circunstancias similares en diversas colonias de Chetumal y comunidades rurales del municipio de Othón P. Blanco.

Pese a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), especializada en maltrato animal, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas o identificadas como responsables.

Vecinos del fraccionamiento estiman que el envenenamiento ocurrió durante la madrugada de ayer, cuando alguien habría arrojado alimento con alguna sustancia tóxica para afectar a perros y gatos.

Casos similares se han reportado este año en los fraccionamientos Las Américas Uno, FOVISSSTE VI Etapa, Rancho Paraíso y Fidel Velázquez, así como en las comunidades de Sergio Butrón Casas, Calderitas y Manuel Ávila Camacho, donde desconocidos también habrían dejado comida contaminada que afectó tanto a mascotas como a fauna local.

El envenenamiento y maltrato animal constituyen delitos previstos en el Código Penal de Quintana Roo y en la Ley de Protección y Bienestar Animal.

Irene Mendoza informó que una vecina perdió varios gatos, mientras que otros residentes reportaron la muerte de sus perros. Añadió que fueron localizados 10 animales sin vida, cuyos cuerpos permanecían esparcidos por el fraccionamiento y entre la vegetación, tras una búsqueda realizada por los propios habitantes al sospechar de un caso de envenenamiento.

Una vecina identificada como Martha calificó el hecho como un acto de extrema crueldad injustificable. Aunque reconoció que perros y gatos suelen ocasionar problemas al romper bolsas de basura, afirmó que esa situación no justifica causarles la muerte.

Roberto Miguel señaló que los animales aparentemente consumieron alimento contaminado abandonado en los andadores, cerca del área donde se depositan los residuos.

Los residentes indicaron que el caso fue reportado al número de emergencias 911 desde la mañana de ayer y solicitaron una investigación para identificar y sancionar a quien resulte responsable. También señalaron que la mayoría de los animales fallecidos vivía en situación de calle y era alimentada y cuidada por los propios vecinos.

Finalmente, expresaron su confianza en que las cámaras de vigilancia instaladas en algunas viviendas aporten evidencia para esclarecer los hechos e identificar al responsable.

JGH