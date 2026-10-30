Cecilia Patrón supervisa trabajos de bacheo y desazolve en Mérida

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada supervisó trabajos de bacheo y desazolve en dos zonas de la ciudad, como parte del seguimiento a los reportes ciudadanos. Ayuntatel acumula más de 423 mil solicitudes de servicios durante la actual administración, con una eficiencia de atención de nueve de cada 10.

Durante la jornada, la Presidenta Municipal se incorporó a las labores de atención de Ayuntatel, donde recibió reportes de habitantes que fueron canalizados a las direcciones y unidades administrativas correspondientes.

“Cada reporte es una oportunidad para mejorar nuestra ciudad y responder a la confianza de la ciudadanía. Por eso estamos en las calles, cerca de la gente, supervisando que los trabajos se realicen y las soluciones lleguen a quienes las necesitan”, expresó.

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Posteriormente, Cecilia recorrió calles de la colonia Miguel Hidalgo y de Ciudad Caucel, donde constató las labores de las cuadrillas municipales y conversó con vecinos para conocer sus necesidades, verificar los avances y dar seguimiento a sus solicitudes.

“Trabajamos todos los días para que las familias puedan transitar con mayor seguridad y tranquilidad. Por eso seguimos fortaleciendo la infraestructura pluvial y atendiendo los puntos críticos de la ciudad con soluciones específicas y acciones preventivas”, destacó.

La Alcaldesa señaló que la atención de los reportes requiere seguimiento y coordinación entre las dependencias municipales, a fin de ofrecer respuestas oportunas y mejorar los servicios públicos.

También invitó a la ciudadanía a reportar problemas de servicios públicos mediante el número 070 de Ayuntatel o el teléfono 924 4000.

Solicitudes más frecuentes

En lo que va de la administración, Ayuntatel ha recibido más de 423 mil solicitudes, con una eficiencia general de atención de nueve de cada 10.

Entre los servicios más solicitados figuran el bacheo, con más de 88 mil reportes y una atención del 93%; luminarias apagadas, con más de 55 mil y un cumplimiento del 97%, y recolección de animales muertos, con más de 41 mil y una atención del 99%.

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También se han registrado más de 38 mil solicitudes de desazolve de zanjas con rejilla, con 91% de atención, y más de 16 mil reportes por sectores apagados, con 99% de cumplimiento.

Además de Ayuntatel, la ciudadanía puede presentar reportes mediante la aplicación Mérida Móvil, el portal merida.gob.mx/reporta/index.php, las redes sociales del Ayuntamiento, los módulos de atención ubicados en los bajos del Palacio Municipal y el programa Miércoles Ciudadano.