Motociclista es herido por arma de fuego durante presunto intento de asalto en la SM 77 de Cancún

Un joven motociclista resultó lesionado por proyectil de arma de fuego la mañana de este martes, tras un presunto intento de asalto registrado sobre la avenida Arco Vial, frente a la Universidad del Caribe, en la Supermanzana 77, de Cancún. Uno de los presuntos responsables fue retenido por ciudadanos, mientras que su acompañante logró escapar.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 6:15 de la mañana, luego de que vecinos y automovilistas alertaron a las autoridades a través del sistema de emergencias 911, sobre varias detonaciones de arma de fuego en la zona, motivo por el que personal del Complejo de Seguridad (C5), activó los protocolos de código rojo, movilizando a las corporaciones policiales.

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De acuerdo con los primeros testimonios, se escucharon entre tres y cuatro disparos y posteriormente se observó a un motociclista tirado sobre el pavimento, en dirección a la avenida Bonampak.

Información recabada en el lugar señaló que dos sujetos que viajaban en una motocicleta habrían interceptado a un joven que también circulaba en una unidad similar con la intención de despojarlo de sus pertenencias. Durante el hecho se habría registrado un forcejeo y posteriormente se escucharon las detonaciones.

El lesionado fue trasladado a un hospital debido a un disparo en una de sus piernas / Leonardo Chacón

Testigos relataron que tras lo ocurrido varias personas que se encontraban cerca intervinieron y lograron someter a uno de los presuntos responsables cuando intentaba escapar hacia una zona de manglar. El segundo involucrado consiguió darse a la fuga con rumbo desconocido.

Inicialmente, durante una primera valoración médica de la Cruz Roja, se informó que el lesionado únicamente presentaba golpes; sin embargo, una revisión posterior confirmó que tenía una herida provocada por proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda.

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El motociclista lesionado fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica, mientras que el sujeto retenido quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal y continuará con las investigaciones correspondientes para localizar al segundo implicado.

Asimismo, se indicó que los agentes de la Policía Ministerial serán los encargados de las averiguaciones para conocer con precisión qué ocurrió en este sitio. Cabe mencionar que una motocicleta de la marca Italika, quedó asegurada y fue llevada a un corralón.