Fatal asalto en Cancún: Hombre muere tras ser apuñalado en la Supermanzana 89

Un violento asalto cobró la vida de un hombre durante las primeras horas de este jueves en la Supermanzana 89, luego de que fuera atacado con un arma punzocortante por presuntos delincuentes que lograron escapar antes de la llegada de las autoridades.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Tulum, en el cruce con la calle 42, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue interceptada por uno o varios sujetos que presuntamente intentaron despojarla de sus pertenencias.

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Durante el atraco, el hombre recibió una lesión provocada con un arma punzocortante a la altura del pecho, quedando gravemente herido sobre la vía pública. Testigos de la agresión solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911, reportando a una persona lesionada.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, al realizar la valoración confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que el sitio quedó bajo resguardo de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal y otras corporaciones arribaron para acordonar el área y preservar la escena del crimen, mientras se restringía el paso de vehículos y peatones para evitar la contaminación de los indicios.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron el procesamiento de la escena, efectuando la fijación y recolección de evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación.

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Al concluir las diligencias ministeriales, personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

De manera preliminar, las investigaciones apuntan a que el homicidio ocurrió durante un asalto; no obstante, serán las indagatorias de la Fiscalía las que determinen con precisión la mecánica de los hechos y el móvil del ataque.

No se reportaban personas detenidas. Los presuntos responsables lograron huir tras la agresión, por lo que las autoridades mantienen operativos y trabajos de investigación para tratar de ubicarlos.