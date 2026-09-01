Hallan taxi abandonado en Urbi Villas de Cancún; estaría relacionado con el hombre encontrado sin vida en Paseo Kusamil

Un taxi fue reportado como abandonado en una calle cerrada del fraccionamiento Urbi Villas, en donde las primeras investigaciones revelaron que correspondió a la persona que fue encontrada sin vida horas antes en el fraccionamiento Paseo Kusamil.

El taxi fue localizado en la avenida Córdova, a unos metros de la avenida principal del fraccionamiento Urbi Villas, en un punto de la vialidad que no tiene salida.

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Las primeras versiones señalaron que podría haber un cuerpo sin vida en el interior, por lo cual peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron la revisión, sin encontrar nada.

Sin embargo, las investigaciones establecieron que el taxi era trabajado por la persona que fue encontrada sin vida en las primeras horas de la mañana al final del fraccionamiento Paseo Kusamil.

Las investigaciones contemplan que el operador del taxi sufrió un posible asalto, para después ser privado de la vida y su vehículo, con numero económico 6235 fue abandonado posteriormente en la avenida Córdova.