Capturan a presunto ladrón de la Banda del Crucero en la Supermanzana 63 de Cancún

Un presunto delincuente de la Banda Del Crucero fue detenido en la avenida José López Portillo, a la altura de la Supermanzana 63, luego de haber intentado cometer un asalto en una pizzería que se ubica en la esquina de la calle conocida como La Torcasita.

Los primeros reportes señalaron que el atraco pretendió ser realizado por uno de los sujetos que acostumbran a reunirse para tomar bebidas embriagantes y delinquir en el cruce de las avenidas José López Portillo y Tulum, en la zona de la ciudad conocida como El Crucero.

Uno de los testigos del intento de robo con violencia dijo a los policías municipales que el presunto malviviente ingresó al local, cuando una joven se encontraba sola en el mostrador y la amenazó para exigirle el dinero de las ventas.

Ante el llamado de auxilio realizado al número de emergencias 911, alrededor de las 21:40 horas, elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito activaron un operativo y localizaron al sospechoso en el área del camellón de la avenida, a unos metros del negocio que pretendió asaltar.

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El sujeto opuso resistencia a la detención y tuvo que ser sometido por uno de los policías, quien lo mantuvo acostado y esposado, en lo que llegaban otros elementos para proceder a subirlo a una patrulla de la corporación.

Durante el sometimiento, el presunto ladrón alardeó con ser miembro de la Banda del Crucero y realizó señas obscenas. Las primeras investigaciones señalaron que forma parte de un grupo de sujetos que constantemente consumen bebidas embriagantes y drogas en las inmediaciones del parque La Corregidora y del mercado El Parian.

Luego de realizar la detención, los policías se trasladaron a la pizzería para recabar los datos de la empleada agraviada y reunir las pruebas suficientes para poner al presunto ladrón a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de robo con violencia en grado de tentativa.

El detenido fue trasladado a la base de la Policía Municipal para ser certificado medicamente y posteriormente sería llevado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).