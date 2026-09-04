Asaltan Ciber “Félix” en la Región 251 de Cancún; cámaras captan al presunto ladrón

Un comercio de la Región 251 fue blanco de un presunto asalto durante la tarde de este viernes, situación que generó preocupación entre habitantes y comerciantes de la zona, luego de que imágenes del momento comenzaran a circular en redes sociales.

De acuerdo con la denuncia ciudadana difundida a través de plataformas digitales, el establecimiento afectado sería el Ciber “Félix”, donde un sujeto habría ingresado al negocio y, presuntamente, se apoderó del dinero correspondiente a las ventas del día.

El hecho quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del establecimiento, material que posteriormente fue compartido como evidencia del atraco y que podría ser de utilidad para las autoridades en caso de que se presente una denuncia formal.

En las imágenes difundidas se observa a un hombre que aparentemente llega al establecimiento como cualquier cliente. El sujeto portaba una playera y un casco, elementos que quedaron registrados por el sistema de videovigilancia.

Sin embargo, según la versión difundida por la persona que realizó la denuncia, el individuo habría aprovechado su presencia en el comercio para cometer el robo y posteriormente retirarse del lugar.

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Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas por estos hechos, ni se ha confirmado la identidad del sujeto que aparece en las grabaciones. Tampoco se ha precisado el monto exacto de lo presuntamente sustraído.

La publicación provocó comentarios entre vecinos y comerciantes de la Región 251, quienes señalaron su preocupación ante la posibilidad de que este tipo de hechos puedan repetirse en otros establecimientos de la zona.

Ante ello, la denunciante hizo un llamado a los propietarios y encargados de negocios cercanos para mantenerse atentos y reforzar, en la medida de lo posible, sus medidas de seguridad, así como revisar sus sistemas de videovigilancia.

Las autoridades correspondientes deberán determinar, mediante las investigaciones respectivas, si el hombre captado por las cámaras está relacionado con el presunto robo y establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Mientras tanto, comerciantes de la zona permanecen alertas ante cualquier situación sospechosa y exhortan a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier emergencia o delito a las autoridades.