Hallazgo de un cráneo humano provoca una intensa movilización policiaca en Cancún

El hallazgo de un cráneo humano en un área verde ubicada en las inmediaciones del parque Cancún movilizó a elementos de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los restos y la búsqueda de indicios que permitan esclarecer cómo llegaron al lugar.

El reporte se recibió la tarde de este jueves, luego de que una persona, de manera anónima, alertara a través del número de emergencias 911 sobre la presencia de restos óseos en la zona. Tras recibir el aviso, las autoridades activaron los protocolos correspondientes y enviaron a elementos policiales para verificar la información.

Los primeros en arribar fueron agentes de la Policía Municipal, quienes, al recorrer el sitio señalado, confirmaron la presencia de un cráneo humano entre la vegetación. Ante el hallazgo, procedieron a acordonar y asegurar el perímetro para preservar los posibles indicios y evitar que fueran alterados mientras se solicitaba la intervención de las autoridades ministeriales.

Posteriormente, se dio parte a la Fiscalía General del Estado, por lo que personal de la Policía de Investigación y de Servicios Periciales se trasladó hasta el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Los especialistas realizaron la inspección de la zona y el levantamiento del cráneo, además de la recolección de otros posibles indicios que pudieran aportar información relevante para la investigación.

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Una vez concluidos los trabajos en el sitio, los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se llevarán a cabo los estudios correspondientes para determinar su antigüedad, así como obtener información que permita establecer la identidad de la persona a la que pertenecían.

Fuentes relacionadas con la investigación señalaron que, debido a las condiciones en las que fue localizado el resto óseo, existe la posibilidad de que la persona haya perdido la vida hace varios meses. Sin embargo, esta estimación deberá ser corroborada mediante los análisis periciales y forenses, por lo que todavía no se cuenta con información concluyente sobre la fecha del fallecimiento.

Como parte de las indagatorias, también se contempla la revisión de cámaras de videovigilancia del sistema C5 en las inmediaciones, con la finalidad de obtener imágenes que permitan identificar movimientos sospechosos, posibles vehículos involucrados o cualquier otra circunstancia que ayude a reconstruir lo ocurrido antes del hallazgo.