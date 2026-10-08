Activa FGE búsqueda de Reynaldo Miguel Sebastián, fundador de Morena y aspirante al proceso interno en Quintana Roo

La desaparición de Reynaldo Miguel Sebastián, de 53 años, director de Planeación de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) en la zona norte del estado y señalado como uno de los fundadores de Morena en Cancún, generó preocupación entre personas cercanas al funcionario, luego de que la Fiscalía General del Estado activara su búsqueda.

De acuerdo con la ficha difundida por las autoridades, Reynaldo Miguel Sebastián fue visto por última vez el miércoles 7 de octubre de 2026 en Cancún. La denuncia por su desaparición fue presentada este jueves 8 de octubre y quedó registrada con el número 223/FDN/2026.

Tras darse a conocer el caso, compañeros y personas vinculadas con el ámbito educativo y político comenzaron a solicitar el apoyo de la ciudadanía para compartir su fotografía y los datos que permitan identificarlo, con la finalidad de obtener información que ayude a establecer su paradero.

Entre quienes difundieron el llamado se encuentra Samuel Mollinedo, quien pidió a través de sus redes sociales la colaboración de vecinos y ciudadanos para ampliar el alcance de la búsqueda del funcionario estatal.

Según la información de la ficha, Reynaldo Miguel Sebastián tiene tez moreno claro, complexión media, ojos café oscuro y cabello corto negro. Mide aproximadamente 1.53 metros y pesa alrededor de 80 kilogramos.

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Como señas particulares, presenta una cicatriz en el hombro izquierdo y otra en el costado derecho, a la altura de las costillas. Al momento de su desaparición vestía pantalón azul marino, guayabera beige con flores bordadas en color naranja fluorescente, zapatos cafés y cinturón negro.

Además de su cargo en la SEQ, Sebastián tiene participación en la vida política de Quintana Roo y es identificado como uno de los fundadores de Morena en Cancún. Recientemente había anunciado su registro para participar en el proceso interno del partido por la Coordinación Distrital Federal de la Defensa de la Transformación en el Distrito 3 de Quintana Roo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las circunstancias en las que se perdió contacto con él ni han establecido públicamente alguna relación entre sus actividades profesionales o políticas y su desaparición.

La Fiscalía mantiene activa la búsqueda y solicita la colaboración de la población para aportar cualquier dato que contribuya a localizarlo. Las autoridades piden que cualquier información sea comunicada por los canales oficiales, con el propósito de facilitar las labores de búsqueda y esclarecer lo ocurrido.