Cancún registró tres ataques contra mototaxistas en una sola noche

Tres ataques contra operadores de mototaxis, registrados la noche de ayer (en una hora) en distintos puntos, dejaron un muerto y dos hombres heridos de bala.

El primer ataque armado ocurrió en el fraccionamiento Paseos del Mar, en un presunto conflicto relacionado con líderes de mototaxis; momentos después, en la Supermanzana 235, otro operador fue agredido con arma de fuego y perdió la vida, mientras que en Villas Otoch Paraíso un tercer conductor fue blanco de un intento de ejecución.

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En el primer hecho, la víctima recibió al menos cinco impactos de arma de fuego en el tórax y abdomen, por lo que fue trasladada de emergencia al hospital general.

La agresión ocurrió sobre la avenida Margaritas, entre las calles Isla Haití y San Pedro, donde vecinos reportaron varias detonaciones a través del número de emergencias 911.

Al llegar, los cuerpos de emergencia encontraron a un hombre con múltiples heridas de bala, por lo que le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Rodrigo R., quien presuntamente es representante de los mototaxis del sindicato “Estrella Blanca del Caribe”.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el hombre habría señalado que días antes sostuvo un altercado con un líder de mototaxistas perteneciente al sindicato de la COR, por lo que esta situación podría formar parte de las líneas de investigación para establecer el móvil del ataque; sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que dicho conflicto sea el origen de la agresión.

Mientras se desarrollaban las primeras diligencias en la Supermanzana 251, otro hecho violento fue reportado en la 235, donde también estaría involucrado un mototaxista.

El reporte se generó en la calle 83, luego de que vecinos escucharan detonaciones y observaran movimiento relacionado con una agresión a las afueras de un domicilio.

Al parecer, el ahora occiso habría sido atacada de manera directa. El responsable escapó del lugar a bordo de una motocicleta.

Un tercer ataque con arma de fuego se registró sobre la avenida Leona Vicario, en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso.

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Testigos indicaron de manera preliminar que la agresión presuntamente iba dirigida contra un mototaxista que se encontraba en las inmediaciones, quien habría logrado retirarse del lugar antes de ser alcanzado por los disparos.

Los proyectiles impactaron la fachada de un minisúper; agentes acordonaron el área para preservar los indicios balísticos.

La autoridad ministerial tendrá que determinar si los tres ataques corresponden a conflictos independientes, si existen disputas entre integrantes de distintas agrupaciones de mototaxis o si detrás de las agresiones existe algún otro móvil.