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Hombre es atacado a balazos por presuntos sicarios en la Supermanzana 249 de Cancún

El hombre quien se especula se trata de un cobrador de "gota a gota", fue trasladado al Hospital General de la ciudad debido a las lesiones provocadas por arma de fuego.

Por Erick Díaz

8 de oct de 2026

1 min

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Hasta el momento se desconoce su estado de salud actual y su identidad
Hasta el momento se desconoce su estado de salud actual y su identidad / Erick Díaz

Un hombre de nacionalidad colombiana fue agredido a balazos en las inmediaciones de la SM 249, MZ 529, calle Isla Saona en las inmediaciones del fraccionamiento Cielo Nuevo.

La tarde del jueves se volvió activar el código rojo luego de que presuntos sicarios atacaran a un supuesto cobrador de gota a gota en repetidas ocasiones logrando herirlo de gravedad.

Al lugar arribaron elementos policíacos quienes procedieron con el acordonamiento de la zona para la preservación de los indicios, minutos más tarde llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado.

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