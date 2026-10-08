Hombre es atacado a balazos por presuntos sicarios en la Supermanzana 249 de Cancún

Un hombre de nacionalidad colombiana fue agredido a balazos en las inmediaciones de la SM 249, MZ 529, calle Isla Saona en las inmediaciones del fraccionamiento Cielo Nuevo.

La tarde del jueves se volvió activar el código rojo luego de que presuntos sicarios atacaran a un supuesto cobrador de gota a gota en repetidas ocasiones logrando herirlo de gravedad.

Al lugar arribaron elementos policíacos quienes procedieron con el acordonamiento de la zona para la preservación de los indicios, minutos más tarde llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado.

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