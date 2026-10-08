Hallan un cuerpo embolsado y con huellas de violencia en la Supermanzana 110 de Cancún

Un cuerpo sin vida con huellas de violencia fue localizado la tarde de este jueves en un camino de terracería, a un costado del fraccionamiento Paseo Kusamil, en la Supermanzana 110, en donde acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), para iniciar las investigaciones.

Este es el segundo cuerpo embolsado que es localizado en el transcurso del día, ya que por la mañana fue encontrado un cadáver en la avenida Kinik, en la Supermanzana 97.

El hallazgo en el camino de terracería fue reportado alrededor de las 2:30 de la tarde, a un kilómetro de distancia de la avenida José López Portillo, en la salida de la ciudad rumbo a Mérida.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron que se encontraba un cadáver dentro de bolsas de plástico, a un costado de un camino de terracería donde se están construyendo más viviendas del fraccionamiento Paseo Kusamil.