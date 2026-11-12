Aseguran vehículo con presuntas placas sobrepuestas en Felipe Carrillo Puerto

Luego de que las cámaras de seguridad detectaran un vehículo con placas presuntamente sobrepuestas, elementos de la Policía Municipal y Transito, implementaron un operativo de búsqueda de la unidad, hasta interceptarlo en una de las calles de la colonia Francisco May, para proceder a asegurarlo y trasladarlo a las oficinas de las Dirección de Seguridad Publica para realizar las diligencias necesarias para ser turnado ante una autoridad.

Los hechos se registraron luego del mediodía en la calle 55 entre 80 y 82 de la colonia Francisco May, cuando se registró una movilización policial, por la zona, donde participaron por lo menos cuatro patrullas de la policía y de Transito Municipal, para interceptar un vehículo compacto, que presuntamente sus placas se encuentran sobrepuestas.

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Según se pudo indagar con fuentes policiales, la unidad fue interceptada desde la avenida Constituyentes, por las cámaras de seguridad, que detectaron el vehículo marca Toyota, tipo coche, color gris, con placas de UTS-557-P del Estado de Quintana Roo, que supuestamente se encuentra sobrepuestas.

Por lo que al darle seguimiento en otras de las cámaras de seguridad que se encuentra sobre esta misma avenida, se dieron cuenta el trayecto que habría seguido la unidad, por lo que las autoridades procedieron a realizar un operativo para la búsqueda y localización de esta unidad.

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Fue más tarde cuando en una de las calles de la colonia Francisco May las unidades interceptaron el vehículo para proceder a interceptarlo y proceder a iniciar con las indagatorias necesarias, debido a que presuntamente las placas de lleva la unidad, no le corresponde, sino esa lámina le pertenece a un vehículo tipo Jetta.

Las autoridades policiacas estuvieron por mas de 40 minutos en el lugar, tras dialogar con el chofer de la unidad con supuestas placas irregulares, el vehículo fue conducido por un agente policial para trasladarlo a las instalaciones de la policía para iniciar con el procedimiento y turnar ante una autoridad la unidad junto con la persona que se encontraba a cargo al momento de ser interceptado.