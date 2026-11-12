Mérida desplegará más de 300 policías durante el Buen Fin 2026

La Policía Municipal de Mérida desplegará más de 300 elementos durante el Buen Fin 2026, del 13 al 17 de noviembre, con un operativo de seguridad pública y vialidad para proteger a compradores, visitantes y comerciantes en el Centro Histórico.

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La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada señaló que los elementos estarán pendientes de la seguridad y el orden vial en el primer cuadro de la ciudad.

El dispositivo abarcará distintas zonas de alta afluencia comercial, con presencia policial a pie, en motocicletas y patrullas, además de acciones para mantener el orden vial y prevenir incidentes durante los cinco días de promociones y descuentos.

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Los agentes estarán distribuidos estratégicamente en el Centro Histórico, mercados municipales, terminales de transporte y zonas comerciales aledañas.