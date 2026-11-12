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Yucatán / Mérida

Mérida desplegará más de 300 policías durante el Buen Fin 2026

La Policía Municipal de Mérida distribuirá estratégicamente a sus agentes en los puntos de mayor afluencia para prevenir incidentes y mantener el orden.

Por Redacción Por Esto!

12 de nov de 2026

1 min

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Más de 300 policías vigilarán el Centro Histórico durante el Buen Fin
Más de 300 policías vigilarán el Centro Histórico durante el Buen Fin / Especial

La Policía Municipal de Mérida desplegará más de 300 elementos durante el Buen Fin 2026, del 13 al 17 de noviembre, con un operativo de seguridad pública y vialidad para proteger a compradores, visitantes y comerciantes en el Centro Histórico.

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La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada señaló que los elementos estarán pendientes de la seguridad y el orden vial en el primer cuadro de la ciudad.

El dispositivo abarcará distintas zonas de alta afluencia comercial, con presencia policial a pie, en motocicletas y patrullas, además de acciones para mantener el orden vial y prevenir incidentes durante los cinco días de promociones y descuentos.

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Los agentes estarán distribuidos estratégicamente en el Centro Histórico, mercados municipales, terminales de transporte y zonas comerciales aledañas.

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