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Quintana Roo / Sucesos

Lluvia y presunto exceso de velocidad provocan volcadura de una camioneta en Playa del Carmen

Los ocupantes de la camioneta sufrieron únicamente algunos raspones y fueron atendidos por paramédicos.

Por Gustavo Escalante

12 de nov de 2026

1 min

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Una grúa realizó las maniobras para retirar la camioneta
Una grúa realizó las maniobras para retirar la camioneta / Especial

Una camioneta se salió del carril y se volcó sobre la autopista “El Tintal” en Playa del Carmen, por fortuna el conductor y sus acompañantes solo sufrieron raspones, aunque se llevaron tremendo susto.

De acuerdo a los datos preliminares, los hechos ocurrieron adelante del fraccionamiento Galaxia II en Playa del Carmen, sobre la vía el Tintal, presuntamente el conductor de la camioneta circulaba en exceso de velocidad, aunado al pavimento encharcado por la lluvia, el operador de la unidad al perder el control del volante terminó volcado a un costo de la vía de rodamiento.

El vehículo terminó con diversos daños materiales

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Luego del accidente, testigos de la escena lo reportaron a las autoridades municipales a través del 911, minutos después se presentaron los paramédicos de la Secretaría de Protección Civil a bordo de la ambulancia Erum quienes de inmediato brindaron los primeros auxilios.

De igual forma hicieron presencia las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para atestiguar los hechos, quienes acordaron el área para evitar nuevos accidentes en tanto que una grúa rescató la unidad volcada.

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