Playa Bonita en Campeche atrae a turistas de Europa y supera las 23 mil visitas

La presencia de turistas extranjeros, principalmente de Italia, Francia y España, así como de visitantes nacionales provenientes de Yucatán, Veracruz y Tabasco, ha ampliado la afluencia al balneario inclusivo Playa Bonita, que busca consolidarse como un espacio de recreación y práctica deportiva durante todo el año.

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María Bautista Pérez, coordinadora del centro recreativo, informó que durante el periodo comprendido del 18 de julio al 30 de agosto contabilizaron 23 mil 373 visitantes, mientras que en las temporadas vacacionales, particularmente Semana Santa, también registraron una importante llegada de familias campechanas y turistas de entidades vecinas.

Explicó que recientemente han identificado una mayor presencia de extranjeros, entre ellos visitantes europeos, mientras que el último fin de semana, con motivo del IronMan 70.3, recibieron bañistas y turistas de distintas procedencias que aprovecharon su estancia en la entidad para conocer las instalaciones y disfrutar de la playa.

María Bautista Pérez, coordinadora de Playa Bonita, informó que el balneario recibió 23 mil 373 visitantes del 18 de julio al 30 de agosto / Especial

La funcionaria destacó que la estrategia para incrementar la afluencia consiste en diversificar las actividades y dejar de depender exclusivamente del turismo convencional. Por ello, han abierto sus espacios para competencias de natación en aguas abiertas, voleibol y basquetbol, tanto para niños como para adultos, además de buscar que gimnasios se incorporen a las actividades deportivas.

Como ejemplo, mencionó el torneo de voleibol femenil realizado recientemente con motivo del 20 de noviembre, que además de la participación local atrajo equipos y visitantes de Veracruz y Villahermosa, lo que permitió ampliar la promoción del balneario fuera de Campeche.

Bautista Pérez consideró que la llegada de deportistas y sus acompañantes representa una oportunidad para fortalecer la economía de los negocios que operan en los alrededores, particularmente restaurantes, servicios de hospedaje y establecimientos vinculados con la actividad turística.

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Añadió que el objetivo es mantener una oferta recreativa para visitantes locales, nacionales y extranjeros, mediante actividades saludables, instalaciones adecuadas y condiciones de seguridad que permitan incrementar la afluencia y posicionar a Playa Bonita como un destino de convivencia familiar y turismo recreativo y deportivo.

JGH