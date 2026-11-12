El Komander no aguantó las lágrimas al cantar 'Descansa mi amor' tras la muerte de su bebé

El pasado 30 de octubre, cuando se confirmó la muerte del pequeño José Eliseo Ríos Ávila, quien era hijo de El Komander, la noticia fue tendencia entre sus colegas de la industria y sus fans.

Por el complicado momento que vivió, el cantante de corridos tuvo que cancelar algunas de sus presentaciones, pero ya regresó a los escenarios, donde tuvo uno de los momentos más emotivos de su carrera musical.

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El Komander rompe en llanto al recordar a su hijo en pleno concierto

El cantante estuvo presente en la Feria de la Frontera Sur Expofer 2026, donde se presentó frente a su público, pero cuando llegó el momento de cantar el tema ‘Descansa mi amor’, El Komander rompió en llanto en el escenario.

La canción habla justamente sobre la muerte de hijo, el cantante no logró contener las lágrimas al ser la primera ocasión que cantaba dicho tema, tras el fallecimiento de su bebé, pero en ningún momento soltó el micrófono.

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Sin embargo, el momento se volvió viral en las redes sociales, por lo que los fans de El Komander le mandaron mensajes de apoyo por la reciente muerte de su bebé.

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