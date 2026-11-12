Hallan a una persona sin vida en un camino de terracería de la colonia Santa Cecilia en Cancún

El cuerpo sin vida de un hombre, de aproximadamente 25 a 30 años de edad, fue localizado la mañana de este jueves en un área verde de la colonia Santa Cecilia, asentamiento irregular ubicado a unos kilómetros de la avenida José López Portillo. La víctima presentaba diversos golpes y aparentemente tenía las manos amarradas.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 8:15 horas por habitantes de la zona, quienes alertaron al número de emergencias 911 sobre la presencia de una persona tirada en un camino de terracería, entre la vegetación.

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Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en arribar al sitio y, tras entrevistarse con los vecinos, localizaron el cuerpo en el punto señalado.

Al confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales y presentaba aparentes huellas de violencia, procedieron a acordonar el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, llegaron agentes de la Policía de Investigación, quienes comenzaron a recabar información y entrevistar a los habitantes del asentamiento para obtener datos que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre de complexión delgada, cuya identidad no había sido establecida hasta el momento. Tampoco se habían precisado las causas de su muerte.

Se esperaba el arribo de personal de Servicios Periciales para realizar el procesamiento de la escena, levantar el cuerpo y trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar oficialmente las causas del fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer el homicidio e identificar a la víctima.