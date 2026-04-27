Kunno rompe el silencio sobre los rumores de divorcio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Desde hace varias semanas, se ha comenzado a especular que Ángela Aguilar y Christian Nodal están pasando por momentos muy complicados en su matrimonio. Sin embargo, es muy cierto que ninguno de los involucrados ha querido dar alguna declaración al respecto.

Por su parte, su amigo Kunno decidió compartir un video de los enamorados, lo peculiar de este clip, es que todo parece indicar que están molestos, pues fue el propio creador de contenido quien confirmó esta situación, aunque sí detalló que la molestia no es entre ellos, sino de ellos hacia él.

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¿Qué dice Kunno en el video que publicó de Ángela Aguilar y Nodal?

Todo parece indicar que Kunno se despidió de Nodal y de Ángela, después de convivir con ellos todo el fin de semana. Una visita que ha desatado todo tipo de rumores, pues desde hace varios días enfrentan algunos rumores de divorcio.

Por su parte, muchos usuarios comentaron que el creador de contenido aparecía junto a la pareja en su avión privado y en su mansión, un hecho que se entendió como una forma de limpiar su imagen de los esposos.

El domingo por la noche, Kunno se despidió de la pareja y cada uno continuó con sus actividades, lo que apuntaría a una molestia de la pareja.

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“Hahahaha, despidiéndose de mis amantes :( tan enojados xq ya me voy”

En la imagen que compartió se muestra a la pareja de cantantes en lo que parece ser su casa, ambos caminan por un pasillo, Ángela Aguilar está por delante usando un vestido y Nodal va detrás de ella, mientras sostiene una chamarra

“Adiós, bye, hasta luego, ok, bueno, me quedo, aquí estaré”.

También mostró cómo disfrutó de la alberca de la casa de sus amigos y de varios momentos que sucedieron durante el fin de semana. Recordemos que estos rumores sobre una supuesta separación han comenzado a circular en las redes sociales, aunque ninguno de los dos intérpretes han hablado al respecto.

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