Embisten motos acuáticas a siete bañistas en playa Gaviota Azul de Cancún

Una mala maniobra de dos motos acuáticas que se acercaron a la orilla del mar en Playa Gaviota Azul dejó un saldo preliminar de siete bañistas con lesiones, cuatro con heridas de gravedad que ameritaron su traslado de emergencia a un hospital.

El dramático accidente se registró alrededor de las 19:00 horas de este domingo, poco antes del anochecer, cuando los conductores de las dos motos acuáticas se acercaron de manera imprudente a la orilla de la playa y con esto impactaron a las personas que estaban dentro del agua.

Los guardavidas que se encontraban de guardia en la playa, a punto de concluir su jornada laboral, atendieron la emergencia y brindaron los primeros auxilios a los bañistas lesionados que se encontraban en un área de rocas, a unos 500 metros del acceso principal que se ubica junto a la Plaza Forum.

Las primeras versiones señalaron que, los conductores de las dos motos acuáticas se encontraban en completo estado de ebriedad y que aparentemente se equivocaron del lugar donde debían ingresar a la playa con estas unidades.

Al momento del accidente se encontraban una gran cantidad de personas disfrutando de los últimos rayos del sol en el mar, en el transcurso de la tarde y noche de este domingo, cuando se registró una alta afluencia de visitantes.

El reporte del accidente ocasionó una intensa movilización de paramédicos en varias ambulancias, quienes brindaron atención a siete personas que resultaron con lesiones, entre éstas dos menores de edad.

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De manera preliminar, los guardavidas reportaron que cuatro de los lesionados ameritaron ser trasladados a un hospital para recibir atención médica, mientras que los otros tres afectados recibieron los primeros auxilios en la misma playa.

Se indicó que los dos conductores de las motos acuáticas fueron detenidos por elementos de la Policía Turística para ser puestos a disposición de la autoridad correspondiente, mientras los dos vehículos quedaron bajo resguardo en el área de la playa. Al lugar acudió también personal de la Capitanía de Puerto para aplicar las sanciones administrativas contra los responsables del manejo de las unidades.