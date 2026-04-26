Motociclista perdió la vida tras derrapar en la SM 260 de Cancún

La noche de este sábado el conductor de una motocicleta perdió la vida, luego de derrapar sobre el Arco Vial, en la supermanzana 260. Autoridades y paramédicos se movilizaron al sitio ante el reporte realizado al número de emergencias.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche de este sábado, cuando el hombre de alrededor de 40 años, circulaba en una motocicleta sobre el Arco Vial, en el sentido de la avenida Miguel Hidalgo (Ruta 5) hacia Niños Héroes, pero al cruzar en el tramo del fraccionamiento Real Valencia perdió el control.

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Se explicó, que un factor pudo ser el exceso de velocidad combinado con una mala maniobra, lo que provocó que derrapara su motocicleta de la marca Yamaha, modelo Fz, de color negro, con placa de circulación 30T8E5, arrastrandose varios metros en el pavimento para terminar sobre el camellón.

Los testigos del accidente dieron parte a las autoridades a través del número 911, pero al llegar paramédicos del servicio privado y elementos de la Dirección de Tránsito, indicaron que el hombre ya había perdió la vida, al parecer por una fractura de cráneo, motivo por el que taparon el cuerpo y se procedió a acordonar el sitio.

Los familiares de la víctima arribaron momentos después tras enterarse de la trágica noticia, su pareja desconsolada pidió a las autoridades acercarse para despedirse de su esposo, acto que fue permitido, aunque más tarde por protocolo de la Fiscalía General del Estado, se solicitó fuera retirada para el procesamiento de los peritos forenses.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), para la necropsia de ley, con lo que se determinará las causas oficiales del fallecimiento de este hombre, que permanece con identidad reservada.

Por su parte, los elementos de la Policía Ministerial indicaron que en el área fueron ubicadas cámaras de videovigilancia del Complejo de Seguridad (C5), imágenes que serán solicitadas para observar el momento exacto del accidente para su integración al peritaje. Cabe mencionar, que la motocicleta fue asegurada y llevada en una grúa a un corralón ya que también quedó a disposición del Ministerio Público.