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Yucatán / Mérida

Instalan un bazar con regalos para mamá en La Nueva Placita del mercado Lucas de Gálvez de Mérida

Mujeres artesanas de Cholul ofrecerán sus productos en La Nueva Placita del mercado Lucas de Gálvez de Mérida.

Por Omar Xool

27 de abr de 2026

1 min

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Los productos se venderán en La Nueva Placita
Los productos se venderán en La Nueva Placita / Omar Xool

Con la participación de más de una decena de mujeres artesanas provenientes del Centro Cultural de Cholul, se instaló desde hoy y hasta el próximo 03 de mayo, el Bazar Artesanal “Regalos para Mamá”, con todo lo propio para regalar este próximo 10 de mayo.

Los stands se encuentran expuestos en La Nueva Placita, que se ubica en la segunda planta del Mercado Lucas de Gálvez, en el corazón del Centro Histórico de Mérida.

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Ropa típica pintada a mano, accesorios como pulseras, collares, aretes, anillos, sombreros, bolsos, tazas y un sinfín de objetos, son los que se pueden encontrar en este bazar, todos, hechos de manera artesanal por las alumnas del centro cultural ya citado. Las ventas iniciarán todos los días a partir de las 9:30 de la mañana y hasta las 4:00 pm.

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Las expectativas de este escaparate de regalos es alta, puesto que este espacio, La Nueva Placita, ya es concurrido por turistas internacionales, nacionales y locales, quienes además de consumir gastronomía, suelen llevarse algo más, además, la idea, es que las y los meridanos, así como cualquier persona, acuda a comprar un obsequio para su mamá, con esto, se apoya a las mujeres emprendedoras de Mérida.

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