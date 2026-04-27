Evacuan a vecinos por mega incendio de bodega con material de hotelería en la Supermanzana 89 de Cancún

Un incendio de grandes proporciones en una bodega con varias toneladas de material de hotelería causó momentos de alarma en la avenida Prolongación Tulum, en la Supermanzana 89, en donde los elementos del Cuerpo de Bomberos tuvieron severas complicaciones durante más de nueve horas para poder controlar la situación de emergencia.

El fuego inició alrededor de las 8:00 horas y hasta las 17:00 horas no había sido controlado, debido a la acumulación de una gran cantidad de muebles de madera, de plástico y tela, entre otros artículos que se encontraban en el interior de una extensa bodega que era utilizada presuntamente por una cadena hotelera para dejar el mobiliario que ya no se encontraba en uso.

Algunos bomberos consideraron que la situación se complicó porque el fuego inició debajo de grandes montículos de material, en lo que se conoce como un “incendio sordo”, debido a que no se ve y va avanzando sin que pueda notarse hasta que ya las llamas se vuelven incontrolables, además de que algunas secciones del interior eran inaccesibles.

Ante estas circunstancias, los “traga-humos” laboraron en el transcurso de la mañana, cuando por momentos parecía que ya estaban sofocando el incendio, pero surgía más fuego en otra parte de la bodega, la cual abarca más de 30 metros de frente por 50 metros de fondo, entre las avenidas Prolongación Tulum y Diagonal Tulum.

Esas instalaciones funcionaron como la sala de cine conocida como Los Gemelos hasta la década de los 90 y después de varios años de abandono fueron utilizadas como una sucursal de una cadena de abarrotes, hasta que finalmente las instalaciones se convirtieron en una bodega de objetos inservibles de una empresa hotelera.

Mientras el avance para sofocar el incendio transcurría de manera lenta, después de más de cinco horas de labores, la situación se salió control poco antes de las 14:00 horas, cuando el fuego alcanzó el techo de lámina de las instalaciones y se formó una gigante columna de humo negro que pudo ser visibles desde varios kilómetros a la redonda.

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Por este motivo, los bomberos tuvieron que retirarse del interior del inmueble, por el riesgo de un colapso de la estructura y el personal de Protección Civil procedió a la evacuación de las familias de las viviendas aledañas.

Ante un incendio fuera de control, las autoridades de emergencia solicitaron un mayor apoyo de pipas de agua particulares y de Aguakán, así como arribaron al lugar elementos del Ejército con escudos del Plan DN III, utilizado para ayudar a la población en caso de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal ampliaron el área delimitada para alejar a las personas que se encontraban cerca y utilizaron el sistema de sonido de las patrullas, para un perifoneo de las indicaciones para evacuar la zona y mantener alejada a la ciudadanía para la atención de una emergencia de mayor magnitud.

Incluso, los bomberos y personal de Protección Civil solicitaron el apoyo de una maquinaria pesada, con la cual fue demolida parte de una barda para un mejor acceso de los chorros de agua y varios boquetes fueron abiertos en las paredes.

El techo de la bodega colapsó en algunos puntos y por este motivo, los elementos mantuvieron el combate de las llamas desde el exterior. Las causas del incendio no fueron precisadas, aunque se mencionó que pudo haber sido un corto circuito en las instalaciones viejas del inmueble.

Durante las labores de combate, unos cinco bomberos requirieron de atención preventiva por la exposición a la radiación del calor y la sofocación, aunque utilizaron su equipo de protección y de respiración autónoma con tanques de oxígeno y mascarillas durante las incursiones a las zonas críticas.