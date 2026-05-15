Hombre pierde la vida al ser aplastado por una maquinaria en Cancún

Un hombre perdió la vida la tarde de este viernes, luego de ser aplastado por una maquinaria, al interior de la empresa Grupo Jaguar Maquinaria, ubicada sobre la avenida José López Portillo.

Se explicó, que los empleados estaban manipulando la maquinaria cuando en un descuido la misma se giró y aplastó a la persona.

Al llegar paramédicos y la unidad de rescate del cuerpo de bomberos, informaron que el hombre ya no tenía signos vitales.

La policía municipal acordonó el área, mientras que personal de servicios periciales y elementos ministeriales de investigación se encargaron de levantar el cuerpo.