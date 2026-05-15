Más medallas para Yucatán: Carlos Pérez se lleva plata en esgrima en la Olimpiada Nacional 2026

El espadachín yucateco Carlos Pérez Briceños se quedó con la medalla de plata en la disciplina de esgrima que se realiza en Puebla al ser el segundo en la modalidad de florete varonil, categoría infantil B.

Charly perdió ante el jarocho Santiago Ortiz Martínez en la gran final por marcador de 15-7; el tercer sitio fue compartido por el tabasqueño Zaid López Vega y Corso Magallanes Raya.

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En la primera ronda, el yucateco eliminó al poblano Joaquín Morales Castellanos (15-9); en la segunda ronda venció al neoleonés Evan Pérez Romero (15-13 y en semis le ganó a Zaid López (15-12).

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Este fue la tercera presea en la justa, las otras dos fueron un segundo y un tercer lugar.