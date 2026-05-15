Nuevo Hospital O’Horán de Mérida recibe a sus primeros pacientes pediátricos

El nuevo Hospital General IMSS-Bienestar “Dr. Agustín O’Horán” comenzó este viernes una nueva etapa en la atención médica en Yucatán con el traslado de los primeros pacientes pediátricos desde el antiguo nosocomio hacia las modernas instalaciones ubicadas al sur de Mérida.

El operativo fue supervisado por el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, en coordinación con la Secretaría de Salud de Yucatán y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), con el objetivo de garantizar un traslado seguro y ordenado para las niñas y niños que continuarán sus tratamientos en el nuevo hospital.

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De acuerdo con las autoridades, esta movilización representa el inicio formal de operaciones de una de las unidades médicas más importantes del sureste del país, diseñada para fortalecer los servicios públicos de salud y ampliar la capacidad de atención especializada en la entidad.

Durante la jornada, también se realizó un recorrido de supervisión por las nuevas instalaciones del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, encabezado por Alejandro Svarch Pérez y la directora del hospital, Teresa Zapata, quienes verificaron el funcionamiento de áreas médicas, equipos y servicios antes de la llegada de más pacientes.

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Las autoridades destacaron que el nuevo hospital cuenta con tecnología de alta especialidad, mayor capacidad hospitalaria y más de 60 especialidades médicas, lo que permitirá ofrecer atención gratuita y de calidad a miles de yucatecos.

Asimismo, personal médico y pacientes que ya reciben atención en las nuevas instalaciones señalaron que el cambio representa una mejora significativa en infraestructura, equipamiento y espacios para la recuperación de los pacientes pediátricos y adultos.

Con la entrada en operación del nuevo O’Horán, el sistema de salud pública en Yucatán busca responder a la creciente demanda médica en la región y consolidar una atención más moderna y especializada para la población.