Presidenta Claudia Sheinbaum, atiende y promete garantizar atención médica a jubilados de Pemex

Durante su ingreso al Parque Industrial Bicentenario, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue abordada por una comitiva de al menos 10 jubilados y pensionados de Petróleos Mexicanos (PEMEX) quienes afirman no tener acceso a servicios de salud.

En una breve charla de la mandataria con los afectados, le hicieron de conocimiento que en el caso específico de Ciudad del Carmen, ellos han tenido que cubrir con sus propios recursos los tratamientos médicos, así como internamientos de familiares o compañeros.

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Al respecto, la Presidenta afirmó que ninguna persona que haya dedicado su vida a la extracción de hidrocarburos tiene que vivir en dichas condiciones.

Aseguró que ella personalmente abordará el tema para que se les garantice el acceso a los servicios de salud y puedan solucionar sus demandas. En tanto, los manifestantes agradecieron la disposición al diálogo de la mandataria y confirmaron tener altas expectativas de su intervención.