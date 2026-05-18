Hallan a un recién nacido en contenedores de basura en Cancún

La madrugada de este lunes se registró una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en la supermanzana 107 de Cancún, luego del hallazgo de un bebé recién nacido abandonado entre contenedores de basura.

El descubrimiento fue realizado por una mujer que diariamente recorre el área recolectando materiales reciclables. Según los primeros reportes, mientras buscaba objetos entre la basura escuchó un leve llanto, por lo que comenzó a revisar hasta encontrar al menor envuelto entre desechos.

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De inmediato pidió ayuda al número de emergencias, lo que provocó la llegada de paramédicos, policías municipales y personal del Geavig, quienes brindaron atención al recién nacido y posteriormente lo trasladaron al Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”.

Las autoridades informaron que el menor presentaba signos de haber nacido recientemente, por lo que ya se iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables de abandonarlo y determinar cómo ocurrieron los hechos.