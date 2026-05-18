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Hallan a un recién nacido en contenedores de basura en Cancún

Los hechos se registraron en la SM 107 cuando una mujer que buscaba entre la basura escuchó el llanto del bebé.

Por Leonardo Chacón

18 de may de 2026

1 min

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El menor fue trasladado al Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez"
El menor fue trasladado al Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez" / Especial

La madrugada de este lunes se registró una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en la supermanzana 107 de Cancún, luego del hallazgo de un bebé recién nacido abandonado entre contenedores de basura.

El descubrimiento fue realizado por una mujer que diariamente recorre el área recolectando materiales reciclables. Según los primeros reportes, mientras buscaba objetos entre la basura escuchó un leve llanto, por lo que comenzó a revisar hasta encontrar al menor envuelto entre desechos.

El menor de 12 años luego de dar aviso, llegaron autoridades y socorristas que los trasladaron al IMSS

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De inmediato pidió ayuda al número de emergencias, lo que provocó la llegada de paramédicos, policías municipales y personal del Geavig, quienes brindaron atención al recién nacido y posteriormente lo trasladaron al Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”.

Las autoridades informaron que el menor presentaba signos de haber nacido recientemente, por lo que ya se iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables de abandonarlo y determinar cómo ocurrieron los hechos.

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