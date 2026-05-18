MOBI iniciará los recorridos de prueba en el Puente Nichupté de Cancún

Las modernas unidades del sistema de transporte público MOBI comenzarán a partir de hoy cuatro semanas de recorridos de prueba por el Puente Vehicular Nichupté desde las colonias populares. Este plan piloto beneficiará a 170 zonas al reducir el tiempo de traslado hacia la zona hotelera entre 20 y 50 minutos.

El primer itinerario recorrerá la zona urbana hasta ingresar a los accesos del puente vehicular desde la avenida Kabah para transitar los 11 kilómetros de esta vía; en tanto, otro trayecto más convencional entrará directamente por el bulevar Kukulcán desde el kilómetro cero. Con este esquema se proyecta un beneficio para un acumulado de más de 320 mil ciudadanos.

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El director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, Rafael Hernández Kotasek, refirió que el servicio constará de dos circuitos que partirán desde el fraccionamiento Cielo Nuevo, en el Arco Norte.

El primero de ellos, denominado “Puente Nichupté”, constará de un trayecto de 65 kilómetros, con frecuencias de salida cada 12 minutos y cobertura en 155 supermanzanas, lo que beneficiará a más de 150 mil personas.

Por su parte, el trayecto bautizado como “Kilómetro Cero” tendrá una extensión total de 67 kilómetros, con frecuencias de paso de 11 minutos y cobertura en 173 vecindarios, para dar atención a casi 160 mil ciudadanos. Además de agilizar los traslados, esta conectividad enlazará a miles de viviendas, planteles escolares y establecimientos comerciales.

Estos camiones son de última generación y cuentan con equipo de geolocalización (GPS), así como con motores EURO VI de ultra bajas emisiones.

Los autobuses cuentan con tecnología enfocada en la accesibilidad universal, con rampas y guías podotáctiles / POR ESTO!

Tal como Por Esto! ha documentado, trabajadores, familias y habitantes mencionaron que es toda una odisea llegar a la zona hotelera desde esta parte de la ciudad. Explicaron que primero deben utilizar servicios de cercanías como mototaxis para que los trasladen hacia los autobuses o “combis” que, a su vez, los dejan en las estaciones de los camiones urbanos rojos o naranjas.

“Será un gran ahorro de tiempo para los que vivimos muy al interior de la mancha urbana. Ya no tendremos que estar bajo el sol esperando transporte, y además de poder ir y regresar más rápido del trabajo, los visitantes también podrán aprovecharlo”, mencionó Edgar Cach.

“Gastamos casi 100 pesos en la ida y vuelta usando varios transportes; además de eso, los tiempos de espera son muy prolongados. Espero que con la implementación de estos nuevos camiones nuestros traslados sean más rápidos y cómodos”, mencionó Julia.

Las próximas pruebas durarán un mes a partir de hoy. La fase inicial constará de dos semanas sin pasajeros para ajustar el funcionamiento y rendimiento de los vehículos, a modo de prepararlos para la siguiente etapa; posteriormente, la otra quincena incluirá la presencia de usuarios con acceso abierto al público, considerando que las unidades tienen capacidad para 80 personas.

Estas modernas unidades cuentan con tecnologías enfocadas en la accesibilidad universal, incluyendo piso bajo que facilita el ingreso sin la necesidad de realizar mayores esfuerzos para ascender y descender.

También disponen de rampas para sillas de ruedas, espacios preferentes para pasajeros con movilidad reducida, adultos mayores o embarazadas, así como guías podotáctiles (superficies diseñadas con relieves específicos para orientar y advertir a personas con discapacidad visual) acompañadas de señalética braille.

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Entre otras características, el equipamiento incluye pasamanos especiales, botones de descenso con timbre, aire acondicionado, videocámaras de seguridad enlazadas al C5, geolocalización (GPS), conectividad móvil y un bastidor para bicicletas.

“Nos emociona tener la oportunidad de recorrer el Puente Nichupté todos los días y disfrutar de las vistas de la mano de un sistema de movilidad moderno, seguro e inclusivo. Beneficiará mucho a los trabajadores y a las familias locales”, mencionó Danna García.

De este modo, dentro de poco tiempo la ciudadanía local tendrá la oportunidad de hacer uso de un esquema de transporte innovador, además de aprovechar las facilidades de conectividad que esta nueva infraestructura vial busca ofrecer a los habitantes, sus familias, la clase trabajadora y al turismo internacional.