¿De qué depende que Cruz Azul juegue la final ante Pumas en Ciudad de los Deportes?

Luego de conseguir su boleto a la Final del Clausura 2026, Cruz Azul ya trabaja fuera de la cancha para definir la sede donde disputará la serie por el campeonato, y una de las posibilidades que toma fuerza es el regreso al Estadio Ciudad de los Deportes.

La directiva encabezada por Víctor Velázquez analiza la posibilidad de negociar el uso del inmueble conocido anteriormente como Estadio Azul, debido a que el Estadio Banorte ya se encuentra bajo control de FIFA rumbo al Mundial 2026 y no estaría disponible para la Liga MX.

De acuerdo con información del periodista Adrián Esparza Oteo, la intención de la dirigencia cementera es mantenerse en la Ciudad de México para evitar nuevamente los problemas logísticos que implicó jugar gran parte del torneo en Puebla, especialmente por los constantes traslados del plantel y las dificultades para la afición.

Durante el Clausura 2026, Cruz Azul utilizó el Estadio Cuauhtémoc como sede alterna, situación que generó incomodidad tanto en jugadores como en seguidores celestes, quienes tuvieron que desplazarse constantemente fuera de la capital.

La posibilidad de volver al Ciudad de los Deportes dependería de las negociaciones entre la directiva, la Liga MX y las autoridades locales, ya que el inmueble actualmente mantiene adecuaciones y acuerdos operativos distintos desde que fue utilizado por el América.

En caso de no alcanzar un acuerdo para jugar en la capital del país, la alternativa más viable para la Máquina seguiría siendo el Estadio Cuauhtémoc, inmueble donde ya disputó partidos importantes de la liguilla actual.

La última vez que Cruz Azul jugó como local en el Ciudad de los Deportes fue en diciembre de 2024, durante la semifinal de vuelta del Apertura 2024 frente al América. Posteriormente, el club dejó el inmueble debido a los altos costos de operación, temas logísticos y desacuerdos relacionados con posibles remodelaciones.

Ahora, con el equipo instalado nuevamente en una Final de Liga MX bajo el mando de Joel Huiqui, la institución busca que la serie por el título pueda jugarse lo más cerca posible de su afición.