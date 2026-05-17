Alertan por fraudes en internet con tours falsos en Playa del Carmen

Empresas que venden paquetes de turismo en internet para realizar viajes y excursiones en la Riviera Maya, pero cuando llegan los visitantes al destino no existe ni la empresa y menos los vendedores, estos fraudes se vienen cometiendo de uno a dos casos semanales, denunció José Gómez Burgos, presidente de la Cooperativa Turística “Mar Caribe” de Playa del Carmen.

El turismo al llegar a Playa del Carmen señalan haber comprado paquetes en internet para los servicios de buceo, snorkel, paseos en lancha, buceos en zonas arrecifales, el problema es que al verificar la información, no existen los vendedores y menos el nombre de las empresas, en tanto, los compradores dicen haber aportado el 50 por ciento del costo, comentó el líder.

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Lo grave de esta situación es que los extorsionadores operan detrás de las plataformas digitales para cometer fraudes, se hacen pasar por operadores de turismo, y prometen al turismo excursiones en el mar, cuando los vendedores son defraudadores que están dañando la imagen de la Riviera Maya.

Ante esta situación, Gómez Burgos, informó que actualizarán la página de la Cooperativa Turística “Mar Caribe de Playa del Carmen para evitar fraudes, para que los tours operadores tengan información real y verifica y genere confianza de los compradores de paquetes.

Para evitar fraudes y proteger al turista, tomaremos ciertas medidas de seguridad, incluso, por nuestra gente que al vender paquetes sean reales, ya que este tipo de abusos, no afecta al prestador de servicios, sino al destino, mencionó.

De repente llega gente nacional como extranjera diciendo que tienen una reservación con nosotros, pero durante las revisiones no existen esas embarcaciones, el sitio de las empresas, y menos los nombres de los vendedores, es decir los timaron en internet, refirió.

Se están presentando de uno a dos casos en la semana, el turista pensando que ya pagó su paquete se presenta con nosotros con esa alegría de realizar el tours, esto es lamentable, es una decepción para los visitantes que deja mal al destino, describió.

Por eso nosotros preferimos atender y vender los paquetes al turismo de forma directa y personal para evitar estos fraudes, en la Cooperativa estamos trabajando en una aplicación actualizada donde se registren las embarcaciones, incluso, donde la gente podría hacer reservaciones desde diferentes puntos, por ello, vamos a tener que instalar un sistema de cómputo, describió.

Se están cayendo los ingresos por el tema del sargazo, la inseguridad, pero ahora por gente que tima al turismo desde el internet al vender paquetes que no existen, esto nos afecta, daña la imagen de este destino turístico, concluyó.