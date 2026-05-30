Catean bar “La Rumba” en Cancún; despliegan operativo con Guardia Nacional y fuerzas federales

Un fuerte operativo de seguridad encabezado por autoridades estatales y federales se registró durante la madrugada de este sábado en el bar “La Rumba”, ubicado sobre la avenida Arco Vial, en Cancún, donde agentes cumplimentaron una orden de cateo derivada de investigaciones relacionadas presuntamente con actividades ilícitas.

La movilización inició después de la medianoche y rápidamente llamó la atención de vecinos, automovilistas y comerciantes de la zona, debido a la presencia de múltiples unidades oficiales que bloquearon parcialmente la circulación mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales al interior del establecimiento.

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Elementos de la Guardia Nacional mantuvieron acordonada la zona para brindar seguridad perimetral, mientras personal de investigación ingresaba al inmueble para realizar inspecciones y recabar indicios. Trascendió que también participaron fuerzas del Ejército Mexicano y Secretaría de Marina, aunque las autoridades mantuvieron total hermetismo respecto al objetivo específico de la intervención.

De manera extraoficial se informó que durante el cateo algunas personas habrían sido rescatadas, pues testigos señalaron haber observado una camioneta tipo Urvan en la que varias personas fueron trasladadas bajo estrictas medidas de seguridad. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente cuántas personas fueron retiradas del lugar ni cuál era su situación jurídica o condición.

Habitantes cercanos indicaron que el operativo se desarrolló por varias horas y estuvo acompañado de revisiones a vehículos estacionados en las inmediaciones del negocio. Incluso, algunos automovilistas señalaron que unidades consideradas sospechosas por las autoridades fueron inspeccionadas durante el despliegue, aunque no se reportaron detenciones de manera oficial.

La presencia de agentes armados y patrullas federales generó incertidumbre entre residentes de la zona, quienes mencionaron que el establecimiento apenas tenía algunas semanas de haber iniciado operaciones. Algunos vecinos aseguraron que durante las noches recientes se había incrementado el movimiento de personas y vehículos alrededor del bar, situación que comenzó a causar inquietud entre quienes habitan en las cercanías.

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Aunque ninguna dependencia emitió información oficial durante el desarrollo del operativo, de manera preliminar trascendió que la diligencia fue encabezada por personal de la Fiscalía General del Estado adscrito a las Fiscalías Especializadas en Combate al Narcomenudeo y Trata de Personas.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado si durante el cateo fueron asegurados objetos, sustancias, armas o documentación relacionada con las investigaciones.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado emita un comunicado oficial para dar a conocer los resultados de esta intervención, así como el saldo del operativo realizado en este establecimiento.