Champions League 2026 en vivo: PSG vs Arsenal por la Orejona

La gran noche de la UEFA Champions League ya tiene protagonistas. El PSG y el Arsenal se enfrentarán en la esperada Final de la temporada 2025-26, un duelo que promete emociones intensas entre dos de los equipos más fuertes del futbol europeo y que definirá al nuevo campeón del continente.

¿Cuándo es la final?

El encuentro se disputará este sábado 30 de mayo en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Para los aficionados en México, el partido comenzará a las 10:00 de la mañana, tiempo del centro del país, y podrá seguirse tanto por televisión de paga como vía streaming.

La transmisión del choque entre PSG y Arsenal estará disponible a través de TNT Sports en televisión y mediante la plataforma HBO Max, donde millones de aficionados podrán seguir cada detalle de la Final de la Champions League.

El conjunto parisino llega a esta instancia tras una temporada dominante. El equipo dirigido por Luis Enrique conquistó nuevamente la liga francesa y dejó en el camino a rivales de enorme peso como el Liverpool y el Bayern Múnich durante las rondas eliminatorias.

Por su parte, el Arsenal vive uno de sus mejores momentos en décadas. Los Gunners conquistaron la Premier League después de 22 años y eliminaron al Bayer Leverkusen y al Atlético de Madrid para instalarse en la pelea por la famosa “Orejona”.

La Final también tendrá un ingrediente histórico. El PSG intentará conseguir el bicampeonato europeo luego de levantar su primera Champions la temporada pasada, mientras que el Arsenal buscará conquistar por primera vez el torneo más importante de clubes en Europa tras perder la final de 2006 ante el FC Barcelona.

Además, la UEFA confirmó que el árbitro central para el compromiso será Daniel Siebert, quien tendrá la responsabilidad de dirigir uno de los partidos más importantes del año en el futbol internacional.