Automovilista cae a una zanja cerca de la glorieta del aeropuerto en Campeche

Un automovilista perdió el control de su auto y terminó dentro de una zanja en las inmediaciones de la glorieta del aeropuerto, donde se están realizando obras.

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El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Héroe de Nacozari y José López Portillo, donde el conductor maniobraba sobre la arteria cuando intentó esquivar un tráiler, perdiendo el control de la unidad y saliéndose del camino hasta acabar dentro de una de las zanjas ubicadas a un costado de la avenida

Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, llegando elementos policiales para asistir al guiador, quien resultó ileso, mientras una grúa realizó las labores necesarias para retirar el automóvil.