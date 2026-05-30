Síguenos

Última hora

Campeche

¡Macabro hallazgo en Carmen! Encuentran presuntos restos humanos junto a la carretera

Campeche / Sucesos

Automovilista cae a una zanja cerca de la glorieta del aeropuerto en Campeche

Un conductor terminó dentro de una zanja en las inmediaciones de la glorieta del aeropuerto luego de perder el control de su vehículo al intentar evitar un tráiler.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

30 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Intenta esquivar un tráiler y termina dentro de una excavación
Intenta esquivar un tráiler y termina dentro de una excavación / Dismar Herrera

Un automovilista perdió el control de su auto y terminó dentro de una zanja en las inmediaciones de la glorieta del aeropuerto, donde se están realizando obras.

Precio del dolar hoy: ¿Cuánto cuesta este 30 de mayo de 2026 en México y América Latina?

Noticia Destacada

Precio del dólar hoy sábado 30 de mayo de 2026 y tipo de cambio

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Héroe de Nacozari y José López Portillo, donde el conductor maniobraba sobre la arteria cuando intentó esquivar un tráiler, perdiendo el control de la unidad y saliéndose del camino hasta acabar dentro de una de las zanjas ubicadas a un costado de la avenida

Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, llegando elementos policiales para asistir al guiador, quien resultó ileso, mientras una grúa realizó las labores necesarias para retirar el automóvil.

Te puede interesar