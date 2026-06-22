Tragedia en carretera Punta Sam: Camión Del Valle arrolla a una pareja; mujer pierde la vida

Mortal accidente se registró sobre la carretera Punta Sam en dirección al fraccionamiento Corales la mañana del lunes luego de que una mujer que viajaba de copiloto a bordo de una motocicleta en compañía de su pareja perdiera la vida brutalmente al ser arrollada por un camión de la empresa Del Valle.

Testigos en el lugar de los hechos mencionaron que un camión en color negro de la empresa aparentemente venía aventándole la pesada unidad al motociclista para que este se hiciera a un lado y el conductor de la pesada unidad siguiera transitando exceso de velocidad.

Al intentar darle paso el motociclista fue golpeado por el camión del impacto salió proyectado contra otro vehículo particular generándose una colisión entre los tres vehículos para después la pesada unidad pasarle por encima a la mujer.

El conductor junto con el camión no se quedaron en el lugar de los hechos, dándose a la fuga únicamente se quedó el conductor del vehículo particular Volkswagen.