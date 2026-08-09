El Calor de Cancún suma músculo y experiencia con el regreso de Edgaras Želionis

El Calor de Cancún continúa fortaleciendo su plantilla para esta Temporada 2026 de la Liga Caliente.Mx LNBP Varonil, esto al confirmar el regreso del Centro Edgaras Želionis, quien volverá a jugar para la quinteta quintanarroense incorporándose como nuevo refuerzo para el plantel que comanda Silvio Santander.

Con la campaña ya en marcha, el equipo apuesta por sumar experiencia y presencia ofensiva con un jugador que ya conoce tanto a la organización como al baloncesto mexicano, luego de haber formado parte de El Calor durante la Temporada 2024.

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Para Želionis, nacido el 4 de junio de 1989 en Kaunas, Lituania y de 2.07 metros de altura, esta será su segunda etapa con el conjunto cancunense. Durante su primera participación disputó 14 partidos, en los que registró promedios de 12.2 puntos, 7.3 rebotes y 1.4 asistencias por encuentro, siendo también de los jugadores más ovacionados por la fiel afición cancunense.

Así, el regreso del Centro representa una incorporación para una plantilla que busca mejorar sus números durante el desarrollo de la Temporada 2026, aprovechando además la experiencia que el jugador ha acumulado desde su anterior paso por Cancún.

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Durante aquella campaña, Želionis tuvo actuaciones destacadas, además de que también fue uno de los jugadores importantes de El Calor durante el Play-In. En el enfrentamiento ante Plateros de Fresnillo aportó 15 puntos, en un partido que terminó con triunfo para el conjunto cancunense.

Después de su primera etapa con El Calor, Želionis continuó su carrera en Taiwán. En diciembre de 2024 se incorporó a Kaohsiu Aquasuas, equipo con el que también participó durante la Temporada 2025-26.

Ya en el baloncesto asiático, registró promedios de 17.9 puntos, 10.8 rebotes y 2.5 asistencias por encuentro en 26 partidos, de acuerdo con los registros de su trayectoria. Para la Temporada 2025-26, disputó nueve partidos, con promedios de 19.8 puntos, 9.4 rebotes y 2.3 asistencias por encuentro.

Además, el lituano cuenta con una extensa trayectoria internacional. A lo largo de su carrera ha jugado en diferentes equipos y competencias de Lituania, Ucrania, Kazajistán, Letonia, Turquía, Francia, Arabia Saudita, Venezuela, México y Taiwán.

Entre sus logros recientes destaca el campeonato conseguido en Taiwán en 2023 con New Taipei CTBC DEA, además de distintos reconocimientos individuales obtenidos durante su carrera en competencias de Lituania, Letonia, Kazajistán y Taiwán.

Ahora, Želionis vuelve a México y a una organización que ya conoce. Su regreso representa la incorporación de un jugador con experiencia en la Liga Caliente.Mx LNBP Varonil, recorrido internacional y conocimiento previo de El Calor de Cancún.