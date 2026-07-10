Detienen en Cancún a Alejandro “N", cuñado de la actriz Inés Gómez Mont

El cuñado de Inés Gómez Mont, identificado como Alejandro Mario Álvarez Puga, fue detenido durante la noche de ayer jueves en la zona de Puerto Cancún ubicada en el boulevard Kukulcán.

La detención fue realizada por agentes de la PFM y de la FGR en Quintana Roo. En el documento se específica que Álvarez Puga fue asegurado a las 21:26 horas.

Aunque hasta el momento no se ha revelado el motivo de su arresto, se señala por presunto fraude, además de que fue trasladado a la capital del país y se encuentra detenido en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur.