Descartan explosión en La Salle de Cancún; acumulación de gases moviliza a cuerpos de emergencia

Movilización de cuerpos de emergencia se registró sobre la calle Nubia con Avenida yachilán las inmediaciones de la súper manzana 8 luego de que se reportara a través del número de emergencia y 911 la presunta explosión del interior del instituto La Salle al arribar las autoridades correspondientes notificaron que se trató de una acumulación de gases al estar realizando personal limpieza en el lugar.



A combinar cloro ácido entre otras sustancias químicas Se generó una acumulación de gas que alarmó a personal del instituto luego de que observaran como uno de los trabajadores de limpieza comenzaba a sofocarse, afortunadamente fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja que arribaron de manera inmediata y controlaron su estado de salud sin ameritar ser trasladado a algún hospital.



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Elementos de bomberos y protección civil arribaron al lugar de los hechos para atender la situación descartando alguna explosión en la zona únicamente la acumulación de gases de productos químicos mal empleados Al momento de realizar limpieza.