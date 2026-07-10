Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Destinarán más de 15 mil mdp a Quintana Roo para infraestructura y sector salud

Quintana Roo / Sucesos

Descartan explosión en La Salle de Cancún; acumulación de gases moviliza a cuerpos de emergencia

Una mezcla de productos químicos durante labores de limpieza provocó la acumulación de gases al interior del plantel, lo que movilizó a Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja.

Por Erick Díaz

10 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

La mezcla de cloro, ácido y otros productos de limpieza provocó la acumulación de gases
La mezcla de cloro, ácido y otros productos de limpieza provocó la acumulación de gases / Erick Díaz

Movilización de cuerpos de emergencia se registró sobre la calle Nubia con Avenida yachilán las inmediaciones de la súper manzana 8 luego de que se reportara a través del número de emergencia y 911 la presunta explosión del interior del instituto La Salle al arribar las autoridades correspondientes notificaron que se trató de una acumulación de gases al estar realizando personal limpieza en el lugar.

A combinar cloro ácido entre otras sustancias químicas Se generó una acumulación de gas que alarmó a personal del instituto luego de que observaran como uno de los trabajadores de limpieza comenzaba a sofocarse, afortunadamente fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja que arribaron de manera inmediata y controlaron su estado de salud sin ameritar ser trasladado a algún hospital.

La víctima mortal fue un menor de 16 años, quien fue localizado bajo su cama con graves quemaduras

Noticia Destacada

Investigan explosión de gas en la SM 219 de Cancún; sobrevivientes siguen graves

Elementos de bomberos y protección civil arribaron al lugar de los hechos para atender la situación descartando alguna explosión en la zona únicamente la acumulación de gases de productos químicos mal empleados Al momento de realizar limpieza.

Te puede interesar