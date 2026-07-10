Donald Trump acepta nuevas negociaciones con Irán, pero declara terminado el alto al fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su gobierno aceptó continuar las negociaciones con Irán para buscar una salida al conflicto, aunque reiteró que el alto al fuego acordado el mes pasado llegó a su fin tras una nueva escalada militar en el Golfo Pérsico.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario aseguró que Teherán solicitó mantener abiertos los canales de diálogo y que Washington accedió a retomar las conversaciones. Sin embargo, aclaró que su administración ya no considera vigente la tregua alcanzada entre ambos países.

¿Qué dijo Trump sobre las negociaciones con Irán?

Trump afirmó que la República Islámica pidió continuar las conversaciones y que Estados Unidos aceptó la propuesta. Al mismo tiempo, señaló que las autoridades iraníes fueron notificadas de que el alto al fuego “ha terminado”.

El anuncio muestra que, pese al aumento de las hostilidades, ambos gobiernos mantienen abierta una vía diplomática. Hasta el momento no se han dado a conocer fechas, sedes o condiciones para una nueva ronda de diálogo.

Las conversaciones tendrían como principales temas el programa nuclear iraní, la seguridad de la navegación comercial y la situación en el Estrecho de Ormuz.

Noticia Destacada Trump rompe alto al fuego con Irán y advierte nuevos ataques de Estados Unidos

¿Por qué terminó el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán?

Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un memorando de entendimiento para detener los enfrentamientos, facilitar la reapertura del Estrecho de Ormuz e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

No obstante, los nuevos intercambios de ataques registrados durante los últimos dos días debilitaron el acuerdo y dejaron al menos 14 muertos en territorio iraní.

El gobierno de Irán sostuvo que las acciones militares estadounidenses dejaron sin efecto partes esenciales del memorando. Trump, por su parte, consideró que la tregua quedó totalmente cancelada.

Diálogo continúa en medio de la escalada militar

El mensaje del presidente estadounidense refleja una estrategia doble: mantener la presión militar mientras permite que sus negociadores continúen los contactos diplomáticos.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional, debido al riesgo de nuevos ataques y a las posibles afectaciones al transporte de petróleo y mercancías a través del golfo Pérsico.

Aunque las conversaciones seguirán, el fin del alto al fuego deja el proceso sujeto a nuevos enfrentamientos y reduce las expectativas de una solución inmediata.

IO