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Campeche / Sucesos

Camioneta vinculada a doble homicidio hallada en Candelaria

Una camioneta vinculada al doble homicidio en Nuevo Tabasco fue localizada abandonada en Miguel de la Madrid.

Por Redacción Por Esto!

10 de jul de 2026

1 min

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Autoridades investigan hallazgo de camioneta en Miguel de la Madrid
Autoridades investigan hallazgo de camioneta en Miguel de la Madrid

Durante la madrugada de este viernes, una camioneta presuntamente relacionada con el doble homicidio registrado en una parcela del ejido Nuevo Tabasco, en el municipio de Candelaria, fue localizada abandonada en las inmediaciones del ejido Miguel de la Madrid. Ante la situación, elementos de seguridad recuperaron la unidad para su análisis y complementar la carpeta de investigación.

La FGECAM confirmó que ya logró identificar plenamente al presunto autor material del doble homicidio en Candelaria.

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Las primeras investigaciones establecen que el vehículo habría sido utilizado para abandonar el lugar de los hechos después de privar de la vida a las personas involucradas. La unidad fue localizada en los recorridos de vigilancia, sin ocupantes.

Tras el aseguramiento del vehículo, las instituciones de seguridad ampliaron el operativo de localización en los alrededores, mientras que los indicios obtenidos forman parte de las investigaciones que buscan esclarecer el doble homicidio e identificar a los responsables.

De manera preliminar, las autoridades consideran la posibilidad de que los probables responsables permanecieron ocultos en las cercanías del lugar do

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