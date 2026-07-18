Brote de ciclosporiasis en Estados Unidos pone en alerta preventiva a viajeros de Quintana Roo

Quintana Roo se mantiene en calma y sin alertas sanitarias por el brote de ciclosporiasis registrado en Estados Unidos. Hasta el momento no existen restricciones, cierres de aeropuertos ni medidas extraordinarias para viajeros en la entidad, informó la autoridad sanitaria. La Secretaría de Salud federal emitió únicamente un aviso preventivo de viaje de nivel medio para las personas que tengan previsto desplazarse a ese país, debido a un brote multiestatal que suma mil 645 casos confirmados en 34 estados.

Ante la alta conectividad internacional de la entidad, principalmente a través del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), la Secretaría Estatal de Salud (Sesa) mantiene activos de manera permanente los protocolos de Vigilancia Epidemiológica Internacional en aeropuertos y terminales marítimas, mediante personal especializado de Sanidad Internacional.

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Estas acciones contemplan la supervisión de pasajeros, tripulaciones y medios de transporte procedentes del extranjero, la revisión de información sanitaria de los vuelos, la difusión de recomendaciones preventivas y la coordinación con autoridades nacionales e internacionales para detectar de forma oportuna cualquier riesgo para la salud pública.

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que se adquiere principalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados, en especial productos frescos que no fueron lavados o desinfectados adecuadamente. Las autoridades sanitarias recomendaron a quienes viajen consumir agua potable o embotellada, evitar alimentos crudos o poco cocidos, acudir a establecimientos formales de preparación de alimentos y reforzar el lavado de manos.

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El brote en Estados Unidos se concentra principalmente en Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental. Sin embargo, en Quintana Roo no se reportan casos relacionados con este evento ni presencia identificada del padecimiento. La vigilancia epidemiológica permanece activa debido al constante flujo de visitantes durante la temporada vacacional de verano, aunque el panorama en la entidad continúa estable y sin afectaciones para la actividad turística.

No existen indicios de un brote de esta enfermedad en México ni en Quintana Roo; sin embargo, el aviso adquiere relevancia para la entidad debido a la intensa conectividad aérea que mantiene el AIC con numerosas ciudades de Estados Unidos, especialmente durante el periodo vacacional.

La Secretaría de Salud también recomendó que las personas que regresen del vecino país permanezcan atentas a su estado de salud durante las dos semanas posteriores al viaje y, en caso de presentar diarrea prolongada o acuosa, acudan a recibir atención médica e informen al personal sanitario sobre el antecedente de su desplazamiento para facilitar un diagnóstico y tratamiento oportunos.