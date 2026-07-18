Conductor huye tras embestir a pareja en motoneta sobre la avenida Chac Mool

Una pareja que viajaba a bordo de una motoneta resultó lesionada durante la madrugada, luego de ser impactada por una camioneta sobre la avenida Chac Mool. El conductor responsable escapó del lugar inmediatamente después del percance, dejando a las víctimas tendidas sobre el pavimento.

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El accidente ocurrió cuando los ocupantes de una motoneta Italika circulaban sobre dicha vialidad y fueron alcanzados por una camioneta que presuntamente transitaba a exceso de velocidad. El fuerte impacto lanzó a ambos tripulantes varios metros adelante, provocándoles diversas lesiones.

Testigos del hecho señalaron que, tras la colisión, el conductor de la camioneta no detuvo su marcha para auxiliar a los lesionados y emprendió la huida con rumbo desconocido, dejando abandonadas a las víctimas.

Automovilistas y vecinos que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a los dos ocupantes de la motoneta.

Durante la valoración médica se determinó que la conductora presentaba una fractura a la altura del tobillo, además de golpes en distintas partes del cuerpo producto de la caída. Debido a la gravedad de la lesión fue inmovilizada y trasladada al Hospital General Jesús Kumate Rodríguez, donde quedó bajo observación médica.

El acompañante sufrió lesiones menores que no requirieron su traslado inmediato a un hospital, permaneciendo en el sitio mientras se realizaban las diligencias relacionadas con el accidente.

De manera preliminar trascendió que la pareja presuntamente se encontraba realizando entregas para una plataforma digital de reparto al momento del percance, versión que forma parte de las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

En el lugar quedaron esparcidos diversos fragmentos de plástico y piezas de la motoneta, evidencia que permitirá determinar la mecánica del impacto. Asimismo, se buscarán imágenes de cámaras de videovigilancia instaladas sobre la avenida y en establecimientos cercanos para tratar de identificar la camioneta involucrada y reconstruir la ruta que siguió el conductor tras escapar.

JGH