Estados Unidos devuelve cartas de México sobre operativos del ICE y endurece postura tras muerte de migrantes

El Gobierno de Estados Unidos devolvió este viernes las cartas que el Gobierno de México había enviado para expresar su preocupación por los operativos migratorios y el trato recibido por ciudadanos mexicanos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La decisión marca un nuevo episodio de tensión bilateral en materia migratoria, en un contexto marcado por la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo en Texas.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, las misivas fueron entregadas de regreso al embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, durante una reunión con Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

La administración estadounidense argumentó que el contenido de las cartas buscaba influir en la actuación de agencias federales que operan dentro de su territorio, por lo que consideró improcedente ese mecanismo de comunicación.

Washington pide utilizar únicamente los canales diplomáticos

Durante el encuentro, Michael Kozak reiteró que cualquier preocupación relacionada con las acciones de las autoridades estadounidenses debe plantearse mediante los canales diplomáticos tradicionales.

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El funcionario rechazó que gobiernos extranjeros intenten intervenir de manera directa en las decisiones operativas de dependencias como el ICE, responsable de ejecutar acciones migratorias y de control fronterizo en Estados Unidos.

La respuesta de Washington ocurre mientras ambos gobiernos mantienen diálogo sobre diversos temas de la agenda bilateral, entre ellos migración, seguridad y cooperación fronteriza.

La muerte de Lorenzo Salgado elevó la tensión entre ambos países

Las diferencias diplomáticas aumentaron tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años que perdió la vida el pasado 7 de julio en Houston, Texas, después de recibir disparos por parte de un agente del ICE durante un operativo migratorio.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sostuvo que el elemento actuó en defensa propia. Sin embargo, familiares del migrante, abogados y organizaciones defensoras de los derechos humanos han solicitado una investigación independiente para esclarecer el uso de la fuerza y determinar si existieron irregularidades durante el operativo.

El caso ha generado cuestionamientos tanto en México como entre colectivos que defienden los derechos de las personas migrantes.

Otro caso en Maine incrementó las críticas contra el ICE

Pocos días después del fallecimiento de Salgado Araujo, otro operativo migratorio volvió a colocar al ICE en el centro de la controversia.

En el estado de Maine murió el ciudadano colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, también por disparos realizados por agentes migratorios durante una intervención oficial.

Ambos hechos provocaron nuevas críticas de organizaciones civiles y reforzaron los llamados para revisar los protocolos de actuación de las autoridades migratorias estadounidenses.

Por su parte, el Gobierno de México ha insistido en la necesidad de esclarecer estos casos y garantizar la protección de los derechos de los connacionales detenidos en Estados Unidos.

Western Hemisphere Affairs Senior Bureau Official Michael Kozak met Mexican Ambassador Roberto Lazzeri today in Washington. SBO Kozak returned Mexico’s letters that purport to direct the actions of U.S. Government personnel operating in U.S. sovereign territory. SBO Kozak also… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) July 17, 2026

México mantiene preocupación por las condiciones de sus connacionales

Además de solicitar explicaciones por ambos fallecimientos, el Gobierno mexicano ha manifestado su preocupación por las condiciones en que permanecen los migrantes bajo custodia del ICE.

De acuerdo con cifras oficiales presentadas por las autoridades mexicanas, 17 ciudadanos mexicanos han fallecido este año mientras permanecían bajo custodia de esa agencia, situación que forma parte de los reclamos diplomáticos dirigidos a Washington.

La devolución de las cartas evidencia el desacuerdo entre ambos gobiernos sobre la forma de abordar estos temas, mientras continúa el debate sobre las políticas migratorias, el uso de la fuerza durante los operativos y la protección de los derechos de los migrantes mexicanos en territorio estadounidense.

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