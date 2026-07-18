Comienza en septiembre la ruta hacia la elección del 2027; el INE alista el proceso en Yucatán con un presupuesto de 48 mdp

Aunque falta casi un año para el arranque formal del proceso electoral 2026-2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán ya inició la planeación de los comicios en los que estarán en juego cargos federales y locales. Para la organización de la jornada proyecta ejercer cerca de 48 millones de pesos, aunque el monto definitivo dependerá del presupuesto que apruebe la Cámara de Diputados.

El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Yucatán, Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, informó que durante la primera semana de septiembre el Consejo General del Instituto declarará formalmente el inicio del proceso electoral y designará a los integrantes del Consejo Local, órgano encargado de coordinar los trabajos en la entidad.

Posteriormente, el Consejo Local emitirá la convocatoria para conformar los seis consejos distritales federales, que supervisarán la instalación de casillas, la capacitación de funcionarios y el desarrollo de las actividades previas a la jornada electoral.

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¿Qué se elige?

Las elecciones de 2027 serán de gran relevancia política, pues los ciudadanos acudirán a las urnas para renovar la Cámara de Diputados, integrada por 500 legisladores federales 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. En Yucatán estarán en disputa los seis distritos electorales federales. Además, de manera concurrente se celebrarán los comicios locales para renovar el Congreso del Estado y los 106 ayuntamientos, por lo que se prevé una de las jornadas electorales de mayor complejidad en la entidad.

Como parte de los preparativos, el INE también pondrá en marcha la campaña anual de actualización del padrón electoral. El organismo exhortó a la ciudadanía a tramitar con anticipación su credencial para votar en caso de cambio de domicilio, corrección de datos o renovación, ya que el plazo para realizar estos movimientos concluirá a finales de diciembre, requisito indispensable para participar en la elección.

Proyecto de gastos

En el aspecto financiero, la Junta Local elaboró una propuesta presupuestal cercana a 48 millones de pesos para el 2027, recursos destinados a la operación de los módulos de atención ciudadana, gastos administrativos y la organización del proceso electoral en el estado.

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No obstante, el proyecto aún es revisado por la Comisión Temporal de Presupuesto del INE antes de ser integrado al presupuesto general que será enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.

Alvarado Díaz reconoció que existe incertidumbre sobre el monto que finalmente autorizarán los legisladores, debido a los ajustes presupuestales aplicados este año. Recordó que los recortes obligaron al Instituto a eliminar prestaciones para el personal, como el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado, además de aplicar una retabulación salarial.

Pese a ese escenario, el funcionario expresó confianza en que el presupuesto solicitado sea aprobado para garantizar la adecuada organización de los comicios y mantener la atención a la ciudadanía a través de los módulos del Registro Federal de Electores.