Vehículo foráneo provoca fuerte choque con taxi en Felipe Carrillo Puerto

Un vehículo foráneo provocó un aparatoso accidente al no respetar su alto en disco fijo y se impactó en contra de un taxi perteneciente al Sindicato de Taxista General Francisco May, resultando con lesiones el operador y tuvo que ser trasladado al hospital general para su atención médica.

Los hechos se registraron en la calla 68 por 73 de la colonia Jesús Martínez Ross cuando fue reportado un brutal choque de dos vehículos donde resultó una persona seriamente lesionada y se requería de la atención de los paramédicos.

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Los primeros en hacer acto presencia fueron los elementos de la Policía Municipal quienes se encargaron de controlar el tráfico mientras hacían su arribo los elementos de Tránsito Municipal para hacerse cargo de los trabajos periciales para el deslinde de responsabilidades.

Además arribaron los paramédicos de la Cruz Roja delegación Felipe Carrillo Puerto, quienes se encargaron de brindarle los primeros auxilios al lesionado, quien se quejaba de fuertes dolores en las costillas y para descartar posibles fracturas fue trasladado al hospital general para su atención médica a bordo de una ambulancia.

Segun se puede indagar el accidente se originó con el vehículo foráneo circulaba sobre la calle 68 de Sura Norte y que al llegar a la altura de la calle 73 al no hacer su respectivo alto se impactó en contra del taxi que finalmente fue proyectado sobre la banqueta quedando con uno de los neumáticos parcialmente al aire.