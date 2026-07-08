Tragedia en la carretera federal 307: Motociclista pierde la vida tras impactarse contra un autobús

Un motociclista perdió la vida tras impactarse de frente contra un autobús de pasajeros sobre la carretera federal 307, en el tramo Tulum-Felipe Carrillo Puerto, a la altura de la comunidad de Pino Suárez, en un accidente que además provocó que la unidad de dos ruedas terminara incendiada.

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios recabados en el lugar, el motociclista circulaba en dirección de norte a sur cuando presuntamente invadió el carril contrario y se impactó contra la parte frontal izquierda de un autobús de la empresa ADO que viajaba de sur a norte con destino hacia la ciudad de Cancún.

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La unidad de transporte llevaba aproximadamente 40 pasajeros, quienes no resultaron lesionados tras el fuerte choque; sin embargo, algunos presentaron crisis nerviosa debido a lo ocurrido. Tras el impacto, la motocicleta comenzó a incendiarse y quedó completamente calcinada sobre la vía.

El conductor de la motocicleta salió proyectado y quedó a un costado de la carretera, donde perdió la vida debido a las lesiones ocasionadas por el accidente. Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece desconocida.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil para apoyar con las labores de seguridad y control de la circulación, mientras que paramédicos del Hospital de Tulum confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

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Elementos de la Guardia Nacional aseguraron el área y realizaron el acordonamiento correspondiente en espera de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes quedaron a cargo de las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

Los pasajeros del autobús permanecieron en el sitio hasta la llegada de otra unidad que les permitió continuar con su traslado hacia su destino.