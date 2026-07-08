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Tragedia en la carretera federal 307: Motociclista pierde la vida tras impactarse contra un autobús

El conductor de la motocicleta salió proyectado y quedó a un costado de la carretera, donde perdió la vida debido a las lesiones ocasionadas por el accidente.

Por Aquiles Bee Cituk

8 de jul de 2026

2 min

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Motociclista pierde la vida tras impactarse contra un autobús en la carretera carretera federal 307
Motociclista pierde la vida tras impactarse contra un autobús en la carretera carretera federal 307 / Aquiles Bee Cituk

Un motociclista perdió la vida tras impactarse de frente contra un autobús de pasajeros sobre la carretera federal 307, en el tramo Tulum-Felipe Carrillo Puerto, a la altura de la comunidad de Pino Suárez, en un accidente que además provocó que la unidad de dos ruedas terminara incendiada.

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios recabados en el lugar, el motociclista circulaba en dirección de norte a sur cuando presuntamente invadió el carril contrario y se impactó contra la parte frontal izquierda de un autobús de la empresa ADO que viajaba de sur a norte con destino hacia la ciudad de Cancún.

La víctima mortal habría fallecido en el momento del accidente tras salir proyectado

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La unidad de transporte llevaba aproximadamente 40 pasajeros, quienes no resultaron lesionados tras el fuerte choque; sin embargo, algunos presentaron crisis nerviosa debido a lo ocurrido. Tras el impacto, la motocicleta comenzó a incendiarse y quedó completamente calcinada sobre la vía.

El conductor de la motocicleta salió proyectado y quedó a un costado de la carretera, donde perdió la vida debido a las lesiones ocasionadas por el accidente. Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece desconocida.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil para apoyar con las labores de seguridad y control de la circulación, mientras que paramédicos del Hospital de Tulum confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

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Elementos de la Guardia Nacional aseguraron el área y realizaron el acordonamiento correspondiente en espera de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes quedaron a cargo de las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

Los pasajeros del autobús permanecieron en el sitio hasta la llegada de otra unidad que les permitió continuar con su traslado hacia su destino.

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