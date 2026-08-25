Se avecina caos: Ferias de Campeche cambiará de sede y ocupará calles del malecón

La Feria 2026 ya no tendrá como sede el Foro Ah Kim Pech, recinto que durante más de 15 años ha albergado esta celebración en Campeche, de acuerdo con información brindada por autoridades municipales, a la par, confirmaron que este año las ferias de San Román y San Francisco se unirán en la “Gran Feria de Campeche”.

El cambio de sede deriva de una obra anunciada por el Gobierno del Estado en el inmueble. De acuerdo con la autoridad municipal, semanas atrás se notificó que el Gobierno del Estado iniciaría una obra en el Foro Ah Kim Pech, que posteriormente se identificó como un teatro con capacidad para tres mil personas.

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El proyecto dejaría inhabilitado el recinto para la feria y también para el Carnaval, el 15 de julio, el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento, envió un oficio con la propuesta formal de utilizar las calles Fundadores y Francisco I. Madero.

El secretario del ayuntamiento, Vicente Cruz Ramírez señaló que el 14 de agosto se envió un último oficio al secretario de Gobierno para solicitar autorización de uso del espacio, con ello se busca evitar afectaciones a la ciudadanía por los cierres viales que implicaría la nueva sede.

En caso de concretarse el traslado, la Feria 2026 ocuparía distintos puntos de la zona del malecón, la avenida Fundadores, desde el malecón hasta la avenida Miguel Alemán, funcionaría como corredor comercial para los comerciantes tradicionales. Los juegos mecánicos se instalarían sobre la avenida Francisco I. Madero, desde la Glorieta del Pescador hasta la Glorieta Francisco I. Madero. El proyecto contempla cuatro accesos para el público.

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La propuesta considera un acceso por el lado del malecón, dos sobre la avenida Miguel Alemán y uno más en la Glorieta Francisco I. Madero. Debido a las características de la nueva sede, la Alcaldía solicitó a la Secretaría de Protección Civil un análisis de riesgo.

El estudio permitirá determinar si el espacio cuenta con condiciones adecuadas para recibir a los asistentes. Con base en sus resultados, se establecería un operativo especial de seguridad y protección. También se solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para los cierres viales, la vigilancia y el préstamo de vallas para delimitar áreas de la feria.

Las autoridades municipales indicaron que los comerciantes y ferieros deberán cumplir de forma estricta con las medidas de seguridad y el marco normativo vigente. La organización también contempla medidas ante la temporada