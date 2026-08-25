Riña entre motoservicios termina en pelea callejera en Chetumal

Lo que comenzó como una discusión entre dos trabajadores de motoservicios terminó convirtiendo un tramo de la calle Gabriel Leyva, en las inmediaciones de la Secretaría de Educación Estatal, en un improvisado cuadrilátero, donde los golpes sustituyeron cualquier intento de diálogo, ante la mirada de automovilistas y transeúntes que presenciaron la escena sin que, en ese momento, hubiera presencia de autoridades que pudieran intervenir.

La pelea inició entre dos motoservicios que decidieron resolver sus diferencias a puñetazos en plena vía pública. Lo que en un inicio parecía un enfrentamiento parejo comenzó a inclinarse para uno de los dos contendientes, quien claramente llevaba la peor parte del intercambio de golpes, ante la evidente ventaja física o técnica de su rival.

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Fue en ese momento cuando la dinámica del pleito cambió por completo, ya que un tercer trabajador de motoservicios, testigo de cómo su compañero perdía terreno frente al otro contrincante, decidió intervenir directamente en la riña, entrando al quite con la intención de equilibrar la balanza y ayudar a quien parecía llevar las de perder. Sin embargo, su participación no salió como esperaba, pues también terminó recibiendo un golpe por parte del motociclista que hasta ese momento dominaba el enfrentamiento.

Lejos de amedrentarse, ambos motoservicios, ya envalentonados por la situación, optaron por unir fuerzas y enfrentar juntos a su rival en común, convirtiendo lo que inició como una pelea uno contra uno en un desigual dos contra uno.

La superioridad numérica, sin embargo, no se tradujo en una ventaja real dentro del enfrentamiento, ya que ni siquiera haciendo montón lograron los dos trabajadores imponer condiciones sobre su oponente, quien continuó plantando cara pese a encontrarse en desventaja numérica.

La escena, protagonizada por hombres que se dedican al oficio de reparto a través de motocicleta, un trabajo que exige constante movilidad y trato directo con el público, expuso una faceta distinta de un sector que, día a día, recorre las calles de la ciudad transportando paquetes, alimentos y mercancías, muchas veces bajo condiciones de presión y estrés que, en este caso, parecieron desbordarse en forma de violencia física entre compañeros de oficio.

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La ausencia de patrullas o elementos de seguridad en el punto exacto donde ocurrió la riña permitió que el enfrentamiento se prolongara sin que existiera una intervención inmediata que pusiera fin a los golpes, evidenciando una vez más los vacíos de vigilancia que persisten en distintos puntos de la ciudad.

Hasta el momento no se tiene reporte de que la riña haya derivado en lesiones de gravedad para los involucrados, vecinos informaron que ninguna autoridad acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos o si los motoservicios involucrados enfrentarán alguna consecuencia derivada del altercado registrado en plena vía pública.