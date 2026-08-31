Menor en bicicleta se lleva susto tras ser golpeado por un automóvil en Playa del Carmen

Un menor de edad se llevó tremendo susto al recibir un breve golpe a su bicicleta donde circulaba en un cruce del fraccionamiento Misión de las Flores de esta ciudad de Playa del Carmen, las autoridades municipales hicieron presencia para mediar el asunto.

Los hechos ocurrieron sobre el cruce de la avenida Constituyentes y Olivos de Misión de las Flores donde una mujer a bordo de un vehículo de color guinda circulaba sobre la zona pero al realizar una maniobra a baja velocidad se le atravesó el menor de edad a bordo de su bicicleta y recibió un raspón.

De acuerdo a testigos, por fortuna la mujer a bordo de su automóvil circulaba en baja velocidad, el menor salió ileso, fue apenas un empujón que recibió, sin embargo, se llevó tremendo susto.

Luego de los hechos minutos después se presentaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para tomar conocimiento del hecho de tránsito, mas tarde se presentaron en la escena los padres del menor.

Testigos relataron que con este inicio de regreso a clases es necesario que los padres de familia recomiendan a sus hijos respetan los señalamientos del Reglamento de Tránsito Municipal para prevenir accidentes.

Por otro lado, las autoridades reforzaron la vigilancia en las afueras de las escuelas públicas para garantizar la seguridad de los escolares.